Yumurtlayan horoz şaşırttı

SİNOP'un Kılıçlı köyünde bir horoz yumurtladı. Yumurtlayan horoz, duyanları ve görenleri şaşkına çevirdi. Konuyu değerlendiren Veteriner Hekim Hakkı Apaydın, "Şimdi bu olağan bir şey değil tabii. Horozun yumurtlaması da mümkün değil. Bir yumurtanın oluşabilmesi için dişi üreme organları ve dişi hormonları gerekiyor. Bu da anca bir tavukta olur. Bir dişi hayvanda olur. Horozda olması mümkün değil. Bence bu olayın olması aynı insanlarda olduğu gibi çift cinsiyetlilik olabilir. Dişi organı rudumente kalmıştır. Fazla gelişememiştir. Böyle bir sonuç doğurmuş olabilir. Büyük ihtimalle bu yumurtanın sarısı yoktur zaten. Yani yumurtanın hücre çekirdeği olan yumurtanın sarısı da yoktur" dedi.

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