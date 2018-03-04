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horoz şaşırttı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2018
Yumurtlayan horoz şaşırttı

'un Kılıçlı köyünde bir horoz yumurtladı. horoz, duyanları ve görenleri şaşkına çevirdi. Konuyu değerlendiren Veteriner Hekim Hakkı Apaydın, "Şimdi bu olağan bir şey değil tabii. Horozun yumurtlaması da mümkün değil. Bir yumurtanın oluşabilmesi için dişi üreme organları ve dişi hormonları gerekiyor. Bu da anca bir tavukta olur. Bir dişi hayvanda olur. Horozda olması mümkün değil. Bence bu olayın olması aynı insanlarda olduğu gibi çift cinsiyetlilik olabilir. Dişi organı rudumente kalmıştır. Fazla gelişememiştir. Böyle bir sonuç doğurmuş olabilir. Büyük ihtimalle bu yumurtanın sarısı yoktur zaten. Yani yumurtanın hücre çekirdeği olan yumurtanın sarısı da yoktur" dedi.

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Yumurtlayan horoz şaşırttı
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