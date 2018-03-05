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5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi!

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 10:10
5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi!

'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişiyi pompalı tüfek ve bıçaklayarak yaralayan 5 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10524 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre saat 19.00 sıralarında Suriyeli oldukları öğrenilen Muhammet N., Hamit C. Yusuf El C. Ömer M. ve Hüsamettin H. sokak üzerinde karşılaştıkları Samet K., Cafer B., Mustafa B., Batuhan Y. ile Hasan E.'den sigara istedi. Bunun üzerine iki grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Hamit C. ve Ömer M. bıçaklanarak yaralandı. Olayın ardından her iki grupta olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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5 kişiyi yaralayan şüpheliler gazetecilere saldırmak istedi!
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