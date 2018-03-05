Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ece Seçkin’in annesine hırsız dehşeti

’in annesine hırsız dehşeti

Şarkıcı ’in villasına giren hırsızlar annesini darp ettikten sonra bayılttı. Ünlü sanatçı olayı sosyal medya hesabından duyurdu

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018
Ece Seçkin’in annesine hırsız dehşeti
'da 1 Mart günü meydana gelen olayda ünlü sanatçı ve annesi dehşeti yaşadı. Market alışverişinden dönen anne Lale Seçkin Beşiktaş'taki villasında yüzleri kar maskeli 4 hırsızla karşılaştı. Lale Seçkin'in ellerini ve ayaklarını bağlayan hırsızlar üst kata sürükledikleri kadının ağzını zorlukla nefes alacak şekilde bağladıktan sonra uyuşturucu sprey ile bayılttı. Evde bulunan değerli eşyaları alan hırsızlar kayıplara karıştı. Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 4 ay önce Ece Seçkin'in karşı villasında çalışan bir kadının Seçkin'in evinin anahtarını kopyaladığı ve akrabalarını o eve yönlendirdiğini belirledi. Olaydan 16 saat sonra yabancı uyruklu kadın N.X. ve onun akrabası olan L.T. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde evden çalınan değerli eşyalar Bahçeşehir'de bir çöpte bulundu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Sosyal medya hesabından olayı anlatan Ece Seçkin, "Annem evde yokken maskeli 2 şüpheli şahıs eve girmiş. Eve girdiğinde karşılaştığı hırsızlar annemin el ve ayaklarını bağlayıp ve saçından sürükleyerek üst kata çıkarmışlar. Yüz üstü yatırıp ağzını 8 kat bağlayarak boğmaya çalışmak suretiyle uyutucu sprey sıkmışlar" dedi. Dehşeti yaşayan Lale Seçkin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ece Seçkin’in annesine hırsız dehşeti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN