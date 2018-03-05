Ece Seçkin’in annesine hırsız dehşeti

İstanbul
'da 1 Mart günü meydana gelen olayda ünlü sanatçı Ece Seçkin
ve annesi Lale Seçkin
dehşeti yaşadı. Market alışverişinden dönen anne Lale Seçkin Beşiktaş'taki villasında yüzleri kar maskeli 4 hırsızla karşılaştı. Lale Seçkin'in ellerini ve ayaklarını bağlayan hırsızlar üst kata sürükledikleri kadının ağzını zorlukla nefes alacak şekilde bağladıktan sonra uyuşturucu sprey ile bayılttı. Evde bulunan değerli eşyaları alan hırsızlar kayıplara karıştı. Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 4 ay önce Ece Seçkin'in karşı villasında çalışan bir kadının Seçkin'in evinin anahtarını kopyaladığı ve akrabalarını o eve yönlendirdiğini belirledi. Olaydan 16 saat sonra yabancı uyruklu kadın N.X. ve onun akrabası olan L.T. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar neticesinde evden çalınan değerli eşyalar Bahçeşehir'de bir çöpte bulundu. SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Sosyal medya hesabından olayı anlatan Ece Seçkin, "Annem evde yokken maskeli 2 şüpheli şahıs eve girmiş. Eve girdiğinde karşılaştığı hırsızlar annemin el ve ayaklarını bağlayıp ve saçından sürükleyerek üst kata çıkarmışlar. Yüz üstü yatırıp ağzını 8 kat bağlayarak boğmaya çalışmak suretiyle uyutucu sprey sıkmışlar" dedi. Dehşeti yaşayan Lale Seçkin'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.