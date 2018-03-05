'Eskort' dolandırıcılarına operasyon!

Denizli ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekiplerinin ortak çalışması sonucu yapılan operasyonda, 11 farklı adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonda 4'ü kadın 7'si erkek olmak üzere 11 şüpheli yakalandı.

SİM KART VE USB BELLEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda cep telefonları, sim kartlar, hafıza kartları, bilgisayarlar, flash bellekler ve çeşitli dokümanlar ile birlikte suçtan elde ettikleri değerlendirilen para ve değerli eşyalar, 5 adet çeşitli çap ve markalarda ruhsatsız tabanca, tabancalara ait fişek ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin gözaltındaki işlemlerinin devam ettiği ve Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.