Evinden aslan çıktı

İstanbul
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı suçlardan aranan Cengiz Şıklaroğlu'nun yakalanması için Beykoz'daki evine operasyon düzenledi. "Çerkez Cengiz" lakaplı Şıklaroğlu ile bir adamının gözaltına alındığı operasyonda, 14 av tüfeği, 1 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri evde yaptığı aramada silahlarla beraber Şıklaroğlu'nun bahçede beslediği hayvanlarla karşılaştı. Evin arka bahçesinde bulunan kafeslerde aslan
, yılan, leylek, papağan, tavşan gibi hayvanlar ortaya çıktı. Bunun üzerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Yapılan incelemelerde Şıklaroğlu'nun hayvanat bahçesi açma belgesi olduğu anlaşıldı. Hayvanlarla ilgili gerekli izinlerin alındığını tespit eden polis, herhangi bir işlem yapmadan ayrıldı.
Şıklaroğlu daha önce kamuoyunda 100 araçlık konvoyla "cezaevine gidiyorum" diye şov yapması ve piton yılanlı fotoğrafları ile gündeme gelmişti. Ancak Şıklaroğlu'nun cezaevine gitmediği ortaya çıkınca gözaltına alınmaktan kurtulamamış, tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilmişti.