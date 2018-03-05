Gölcük depremi bu müzede anlatılacak

Türkiye'nin yaşadığı en büyük depremlerden biri olan 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminde yaşanan yıkım ve depremin yaşattığı acılar, İzmit'te yapımı tamamlanan 17 Ağustos Deprem Anma ve Farkındalık Müzesi sayesinde gelecek nesillere aktarılacak. İzmit Belediyesi tarafından Cephanelik bölgesinde bin 740 metrekarelik alanda yaklaşık 15 milyon liraya mal olan müze, yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen 1999 Marmara depreminde yaşanan acılar gözler önüne serilecek. Yeni neslin deprem bilinciyle büyümesi için AFAD ile birlikte eğitimlerin verileceği müzede oluşturulan dokümantasyon merkezindeki belgelerle de depremle ilgili bilimsel araştırmalar yapılabilecek. Müzede bulunan 270 derecelik dev ekranda, 17 Ağustos Gölcük depreminin gerçek ses ve görüntüleriyle depremin değil, tedbirsizlik, ilgisizlik, zayıf yapılan binalar ve uygunsuz koşulların yıkımlara neden olduğu, ziyaretçilere yaşıyormuş gibi dijital ortamda aktarılacak. Merkezde yapılan son çalışmaları inceleyen İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, depremin etkilerini en aza indirgemek amacıyla müzede eğitimlerin verileceğini ifade etti. Doğan, "Bizim deprem denilen tabiat olayını engelleme şansımız yok ama depremin yapacağı etkileri engelleme şansımız var" dedi.

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