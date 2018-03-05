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Gümrük kapısında ucu gözükmeyen tır kuyruğu

Yunanistan sınırındaki ’nin Avrupa’ya açılan kapı olan İpsala Gümrük Kapısında yaklaşık 10 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 17:30
Gümrük kapısında ucu gözükmeyen tır kuyruğu
Yunanistan Kipi Sınır Kapısı'nın iş yavaşlatması dolayısıyla Cuma akşam saatlerinde başlayan tır kuyruğu haftanın ilk günü artarak İpsala'ya bağlı Esetçe Beldesi'ne kadar uzandı. Cuma gecesinden bu yana uzayan tır kuyruğu sebebiyle bekleyen şoförler tepkilerini dile getirdi. Tuvalet ve çeşitli ihtiyaçların karşılanacağı yerlerin olmaması sebebiyle zor şartlar altında Yunanistan'a geçmeyi bekleyen şoförlerinin kuyruk çilesinin ne kadar süreceği bilinmezken, gümrük kapısından sadece yiyecek ve soğuk gıda taşıyan araçların geçişine izin verildiği öğrenildi.
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Gümrük kapısında ucu gözükmeyen tır kuyruğu
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