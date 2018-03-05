Herkes bakıp geçti, bir tek engelli kişi müdahale etti!

Senaryo gereği erkek arkadaşı tarafından şiddete uğrayan kadına yoldan gelip geçenler bakıp giderken, engelli bir vatandaş akülü arabasıyla müdahale etti. İstanbul'da üniversitede öğrenim gören bir grup öğrenci son zamanlarda artan ve gündemden hiç düşmeyen kadına şiddete dikkat çekmek için sosyal bir deney gerçekleştirdi. Nişantaşı Üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencileri Toprak Gümüş, Ali Eren Yıldız, Eren Aytan, Azat Kabahat ve Anıl Ersan Taksim Meydan'da iki sevgili arasında yaşanan tartışmayı ve erkeğin kadına yönelik şiddetini gösteren bir deney hazırladı.

Erkek arkadaşından yol ortasında şiddet gören kadına engelli vatandaş yardım etti



AKÜLÜ ARABASIYLA MÜDAHALE ETTİ



Kalabalığın yoğun olduğu saatlerde deneye başlayan öğrenciler rol icabı, iki sevgili arasında telefon nedeniyle yaşanan kavgayı canlandırdı. Vatandaşlar bir süre kavgaya devam eden çifti sadece izlemekle yetindi. Erkeğin kadına şiddeti daha çok artırdığı sırada ise engelli bir vatandaş akülü sandalyesini şiddet gösteren erkeğin üzerine doğru sürdü.





Engelli Taner Yılmaz'ın da kavgaya dahil olmasının ardından üniversite öğrencisi Toprak Gümüş bu kez de engelli vatandaşla tartışmaya başladı. Yine diğer vatandaşlar tarafından izlenen tartışmaya bir sivil polis ayırdı. Kalabalığın daha sonra artmasının ardından olayın sosyal deney olduğu açıklandı.



"KİMSE MÜDAHALE ETMEYİNCE GİDİP VURAYIM DEDİM"



Akülü arabasıyla kadına şiddete engel olmaya çalışan engelli Taner Yılmaz vatandaşların duyarsızlığından rahatsız olduğunu söyledi. Tesadüfen olayı gördüğünü açıklayan Yılmaz, "Bugün buraya arkadaşlarımla buluşmak için geldim. Aşağı arabamı bırakıp meydana çıktım. Arkadaşları itişirken gördüm. Kimse müdahale etmedi, gidip vurayım dedim. İnsanlar hiç tepki vermedi, şaşırdım. Bir polisin dışında kimse gelmedi" dedi.



Sosyal deneyi hazırlayan öğrencilerinden Toprak Gümüş ise yaklaşan 8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle bu deneyi uyguladıklarını söyledi. Engelli bir bireyde tepki görmeyi beklemediklerini ifade eden Gümüş, "8 Mart yaklaşıyor. Ülkemizde kadına şiddet o kadar fazla ki bunun için halkımız ne kadar duyarlı ölçmek istedik. Aslında engelli birinin bize yardım etmesini beklemiyorduk" dedi.