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İstanbulluları rahatlatan açıklaması!

İstanbul'da olacak mı? sorusu İstanbul'da yaşayan vatandaşların yanıtını merak ettiği konular arasında yer alıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'da deprem olacak mı? sorusunun bilimsel araştırmalara göre cevabını verdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 17:31 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 17:37
İstanbulluları rahatlatan deprem açıklaması!

Karabük İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Karabük Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından 1 - 7 Mart Haftası etkinlikleri kapsamında "Türkiye'nin Deprem Gerçeği" konulu konferans düzenlendi.

Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kuzey Marmara'da iki büyük deprem beklenildiğini belirterek "Kuzey Marmara'da 6,4 ile 6,7 arasında ve 7,0 ile 7,2 arasında deprem olacaktır. Yaptığım araştırmalara göre İstanbul'da deprem 2045'ten önce olamaz. Deprem bilimciler her an deprem olabilir diyorlar ama hiç birinde kanıt yok." dedi.

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İstanbulluları rahatlatan deprem açıklaması!
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