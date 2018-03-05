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Katil cenazeye katılıp taziyeleri kabul etmiş

'in Edremit ilçesinde, 6 Şubat'ta 4 yaşındaki oğlu Kuzey Efe'yi öldürdüğü iddia edilen nın, cenaze törenine katılarak taziyeleri soğukkanlılıkla kabul ettiği öğrenildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 16:18 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 16:29
Katil baba cenazeye katılıp taziyeleri kabul etmiş

ÇOCUĞUNUN araç içinde fenalaştığını söyleyerek hastaneye götüren ve ölümünden 14 gün sonra yaşadığı vicdan azabına dayanamayan H.E, 4 yaşındaki oğlu Kuzey E.'yi susturmak isterken öldürdüğünü itiraf etti.

i 14 gün sonra itiraf eden H.E.'nin oğlunun cenazesinde taziyeleri soğukkanlılıkla kabul ettiği ortaya çıktı. Karısının ise olanlardan habersiz oğluna gözyaşları içinde veda ettiği öğrenildi. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"YARAMAZLIK YAPTIĞI İÇİN..."

Bir eliyle direksiyon tutup diğer eliyle de dakikalarca çocuğunun ağzını kapatarak nefes almasını engelleyen cani baba ifadesinde, "Yaramazlık yaptığı ve çok konuştuğu için ağzını burnunu kapattım. Pişmanım" demişti.

Kaynı tarafından öldürülen Kırgız kadının cenazesi ülkesine gönderdildi

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Katil baba cenazeye katılıp taziyeleri kabul etmiş
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