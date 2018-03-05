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Koliden çıkan gaz 14 kişiyi zehirledi

Sivas’ta kargodaki koliden çıkan gazdan etkilenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı. ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: 5.3.2018 14:27 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 15:21
Koliden çıkan gaz 14 kişiyi zehirledi

Edinilen bilgiye göre, 'dan kargo ile tarım ilacı olarak Sivas'a gönderilen bir koli, Gültepe Mahallesindeki şubede nakil sırasında hasar gördü. Koliden çevreye beyaz bir sıvı ve gaz yayıldı. Beş kargo çalışanı gazdan etkilenince hastaneye kaldırıldı. Sivas müdürlüğü ekipleri. Sivas Numune Hastanesinde gözlem altına alınan 14 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, bulaşma riskine karşı müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

Kargo aracında tarım ilacı patladı 14 işçi zehirlendi



GAZIN NE OLDUĞUNU TESPİT ETMEK İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI

Rahatsızlanmaya neden olan sıvının ve çevreye yayılan gazın ne olduğunu anlamak için inceleme başlattı.

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Koliden çıkan gaz 14 kişiyi zehirledi
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