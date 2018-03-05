Koliden çıkan gaz 14 kişiyi zehirledi

Edinilen bilgiye göre, Manisa'dan kargo ile tarım ilacı olarak Sivas'a gönderilen bir koli, Gültepe Mahallesindeki şubede nakil sırasında hasar gördü. Koliden çevreye beyaz bir sıvı ve gaz yayıldı. Beş kargo çalışanı gazdan etkilenince hastaneye kaldırıldı. Sivas AFAD müdürlüğü ekipleri. Sivas Numune Hastanesinde gözlem altına alınan 14 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, bulaşma riskine karşı müşahede altında tutuldukları öğrenildi.

Kargo aracında tarım ilacı patladı 14 işçi zehirlendi





GAZIN NE OLDUĞUNU TESPİT ETMEK İÇİN İNCELEME BAŞLATILDI



Rahatsızlanmaya neden olan sıvının ve çevreye yayılan gazın ne olduğunu anlamak için inceleme başlattı.