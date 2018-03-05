Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Meteorolojiden "denizde fırtına" uyarısı

den "denizde " uyarısı

, Bodrum-Kaş arasında bugün akşam saatlerinde denizde beklendiğini bildirdi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 14:46
Meteorolojiden denizde fırtına uyarısı

4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Bodrum-Kaş arasında rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren güneyden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre hızda) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteorolojiden "denizde fırtına" uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN