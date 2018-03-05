Meteorolojiden "denizde fırtına" uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Bodrum-Kaş arasında rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren güneyden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre hızda) fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi.

Fırtınanın gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği aktarılan açıklamada, oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.