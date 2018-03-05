Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Nevşehir’de uyuşturucudan 4 kişi yakalandı

’de dan 4 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile mücadeleye aralıksız devam ediyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 15:00
Nevşehir’de uyuşturucudan 4 kişi yakalandı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından 4 kişiye yasal işlem yaptı. Edinilen bilgilere göre, 2000 Evler Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada araç içerisinde bulunan Y.Ö.'den 10 gram bonzai, 2000 Evler Mahallesi Devlet Hastanesi kavşağında şüphe üzerine durdurulan bir araç içerisinde bulunan H.İ.K. ve S.B.'den 12 gram esrar, Sümer Mahallesi eski Pazar yerinde şüphe üzerine üst araması yapılan M.K.'dan 0,52 gram metamfetamin ele geçirildi.
Polis ekipleri tarafından yakalanan şahıslara yasal işlem yapıldığı öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nevşehir’de uyuşturucudan 4 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN