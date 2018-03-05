Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > On numara sonuçları ne zaman belli olacak? On numara saat kaçta çekilecek?

sonuçları ne zaman belli olacak? On numara saat kaçta çekilecek?

sonuçları ne zaman belli olacak? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. 812. kez İdaresi tarafından gerçekleştirilecek On Numara çekilişi büyük bir heyecanla bekleniyor. Milyonlarca vatandaşın umutlarını süsleyen büyük ikramiye sahiplerini bekliyor. Peki On Numara sonuçları saat kaçta çekilecek? İşte yanıtı...

Giriş Tarihi: 5.3.2018 10:36
On numara sonuçları ne zaman belli olacak? On numara saat kaçta çekilecek?
sonuçlarında geçen hafta 10 rakamı doğru bilen 4 kişi 85.416.35 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. 07, 08, 14, 19, 21, 30, 32, 35, 37, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 59, 63, 70 rakamları şanslı numaralar olmuştu. Ankara'nın Mamak ilçesi ve Etimesgut ilçesi, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi ve İzmir'in Buca ilçesi şanslı ilçeler olmuştu.

İdaresinin Ankara Balgat'taki genel merkezinde yapılacak On numara çekilişi, bu akşam saat 21:15'te çekilecek. Çekiliş Milli Piyango resmi sitesinde canlı olarak yayınlanacak. On numara sonuçları açıklanır açıklanmaz sonuçları sabah.com.tr'den öğrenebileceksiniz.

Geçen haftanın on numara çekiliş sonuçları

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
On numara sonuçları ne zaman belli olacak? On numara saat kaçta çekilecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN