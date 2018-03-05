On numara sonuçları ne zaman belli olacak? On numara saat kaçta çekilecek?

On numara sonuçlarında geçen hafta 10 rakamı doğru bilen 4 kişi 85.416.35 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. 07, 08, 14, 19, 21, 30, 32, 35, 37, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 59, 63, 70 rakamları şanslı numaralar olmuştu. Ankara'nın Mamak ilçesi ve Etimesgut ilçesi, İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi ve İzmir'in Buca ilçesi şanslı ilçeler olmuştu.

Milli Piyango İdaresinin Ankara Balgat'taki genel merkezinde yapılacak On numara çekilişi, bu akşam saat 21:15'te çekilecek. Çekiliş Milli Piyango resmi sitesinde canlı olarak yayınlanacak. On numara sonuçları açıklanır açıklanmaz sonuçları sabah.com.tr'den öğrenebileceksiniz.

Geçen haftanın on numara çekiliş sonuçları