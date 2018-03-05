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Onlarca çalan çocuk yakalandı

’nin Keşan ilçesinde bir iş yerinin camını taşla kırarak içeriye giren ve yaklaşık 3-4 bin liralık çalan çocuk yakalandı.

Giriş Tarihi: 5.3.2018 10:27 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 10:28
Onlarca ayakkabı çalan çocuk hırsız yakalandı
Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin vitrin camını taşla kıran 14 yaşlarındaki çocuk, çok sayıda yı yanında getirdiği çuvala doldurarak olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra olay yerine gelen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını izledikten sonra çocuğu Yenimescit Mahallesi'nde yakaladı. Polis, çalınan ayakkabıların bir kısmını ele geçirdi. İş yeri sahibine teslim edilen ayakkabıların kömür çuvalına koyulduğu için kullanılamaz hale geldiği görüldü. Çalınan ayakkabıların bir kısmı ise bulunamadı.
İş yerine yaklaşık 3-4 bin liralık zarar veren çocuk ın, emniyet müdürlüğünde alınan ifadesinde diğer ayakkabıların yerini söylemediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Onlarca ayakkabı çalan çocuk hırsız yakalandı
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