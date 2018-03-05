Onlarca ayakkabı çalan çocuk hırsız yakalandı

Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinin vitrin camını taşla kıran 14 yaşlarındaki çocuk, çok sayıda ayakkabı
yı yanında getirdiği çuvala doldurarak olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra olay yerine gelen Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını izledikten sonra çocuğu Yenimescit Mahallesi'nde yakaladı. Polis, çalınan ayakkabıların bir kısmını ele geçirdi. İş yeri sahibine teslim edilen ayakkabıların kömür çuvalına koyulduğu için kullanılamaz hale geldiği görüldü. Çalınan ayakkabıların bir kısmı ise bulunamadı.
İş yerine yaklaşık 3-4 bin liralık zarar veren çocuk hırsız
ın, emniyet müdürlüğünde alınan ifadesinde diğer ayakkabıların yerini söylemediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.