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Parçalanan motosikletin sürücüsü görenleri şaşırttı

’da yeni aldığı yarış motosikleti ile gezintiye çıkan bir kişi geçirdi. Kazada motosiklet paramparça olurken, feci kazadan motosiklet sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 14:59 Güncelleme Tarihi: 5.3.2018 16:19
Parçalanan motosikletin sürücüsü görenleri şaşırttı

Karayolu Çine Adnana Menderes Barajı Seyir Tepesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte yeni aldığı 09 DJ 447 plakalı yarış motosikleti ile gezintiye çıkan Ö.Ç. isimli genç, Muğla'dan Çine istikametine doğru ilerlerken, Çine Adnan Menderes Barajı seyir tepesi mevkiindeki virajda motorunun kontrolünü kaybetti.

YARIŞ MOTORSİKLETİ PARAMPARÇA OLDU

Motosikletten düşen Ö.Ç giydiği özel kıyafetler ve kaskı sayesinde kazadan yara almadan kurtulurken, yaklaşık 50 metre sürüklenerek yol kenarındaki tahliye kanalına uçan yarış motosikleti ise paramparça oldu. Kazadan burnu bile kanamadan kurtulan sürücü Ö.Ç. ise motosikleti yeni aldığını kazanın nasıl olduğunu kendisinin de anlayamadığını belirtti.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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