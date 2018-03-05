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Pilot: Kule yanımdan hızla araç geçti

İstanbul nda pist başına ilerleyen bir uçağın yanından kamyon geçince pilot telsiz ile kontrol kulesini uyardı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 17:24
Pilot: Kule yanımdan hızla araç geçti
'nda kalkış için hazırlanan bir uçak pist başına doğru ilerlemeye başladı. Bu sırada yer hizmeti şirketine ait bir araç uçağın yanından hızlı bir şekilde geçti. Bunun üzerine uçağın pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek rapor ettirdi. Kule ile pilot konuşmaları kayıtlara şu şekilde yansıdı:
Pilot: Bulunduğumuz pozisyonda sağdan sola doğru bir tane TGS aracı kamyoneti geçti sarı bir araç. Tahminen solumuzdaki park pozisyonu girişine devam ettiğini tahmin ediyorum. Son derece yakın ve hızlıydı.
Kule: Anlaşıldı efendim plakasını alabildiniz mi?
Pilot: Efendim çok hızlıydı.
Kule: Anlaşıldı efendim ikaz edeceğim.
Pilot: Teşekkürler.
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Pilot: Kule yanımdan hızla araç geçti
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