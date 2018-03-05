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Sokak ortasında eşini vurup intihar etti

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018
İstanbul'da sokakta tartıştığı eşi S.D.'yi silahla öldürün A.D., aynı silahla intihar etti. Olay dün 15.00 sıralarında Bağcılar Martı Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yürüyen S.D. ile A.D. çifti, bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D. silahla eşi S.D.'ye birkaç el ateş etti. Ardından aynı silahla kendini vurdu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, sokağın her iki yönüne güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı ve delil incelemesinde bulundu. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının da incelemelerinin ardından çiftin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.
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Sokak ortasında eşini vurup intihar etti
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