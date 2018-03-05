Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Toprağa gömülü kadın cesedi bulundu

Toprağa gömülü kadın cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 5.3.2018
Toprağa gömülü kadın cesedi bulundu
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde ormanlık alanda vücudunun bir bölümü toprağa gömülü halde çıplak kadın cesedi bulundu. 'nın Korkuteli ilçesi Alaaddin Mahallesi Gölbent mevkisinde ormanlık alan içindeki tarlada vücudunun bir bölümü toprağa gömülmüş bir kadın cesedi bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Battaniyeye sarılmış ve çıplak olarak toprağa gömülü vaziyette bulunan cesedin 2 çocuk annesi Dilara Kandak'a (23) ait olduğu belirlendi. Genç kadının bir süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kandak'ın cesedi, otopsi için Antalya Kurumu'na gönderildi. Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Toprağa gömülü kadın cesedi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN