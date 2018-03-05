Toprağa gömülü kadın cesedi bulundu

Antalya
'nın Korkuteli ilçesinde ormanlık alanda vücudunun bir bölümü toprağa gömülü halde çıplak kadın cesedi bulundu. Antalya
'nın Korkuteli ilçesi Alaaddin Mahallesi Gölbent mevkisinde ormanlık alan içindeki tarlada vücudunun bir bölümü toprağa gömülmüş bir kadın cesedi bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Battaniyeye sarılmış ve çıplak olarak toprağa gömülü vaziyette bulunan cesedin 2 çocuk annesi Dilara Kandak'a (23) ait olduğu belirlendi. Genç kadının bir süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kandak'ın cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp
Kurumu'na gönderildi. Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.