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'da 17 kaçak yakalandı

'ın Başkale ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 17 yabancı uyruklu yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 14:53
Van'da 17 kaçak göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Niyazi K. yönetimindeki 30 D 0008 plakalı minibüste arama yapıldı.

Araçta yasa dışı yollardan yurda girdikleri tespit edilen ve batı illerine götürülmek istenen 10'u çocuk 17 Iraklı yakalandı.

Başkale Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere Emniyet Müdürlüğü götürüldü.

Gözaltına alınan minibüs sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Van'da 17 kaçak göçmen yakalandı
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