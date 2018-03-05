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Yağmur hayatı olumsuz etkiledi

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018
Yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Yurt genelinde etkili olan yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İstanbul Eyüp, İdris Köşkü Caddesi üzerinde bulunan İdris Bitlis Parkı'nın yeni yapılan duvarı, yağmur sularının etkisiyle çökerek, caddede park halinde bulunan 4 aracın üzerine devrildi, bir kamyonet de çökmenin etkisiyle yan yatarak başka bir araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çökmenin yaşandığı caddeye şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı. Eminönü'nde de tarihi Ahi Çelebi Camisi'ni su bastı. Caminin bahçesi ve giriş bölümü tamamen sular altında kaldı. Yağışlar gün boyu devam ederken Metoroloji Genel Müdürlüğü yağışlı havanın salı gününden itibaren kenti terk edeceğini belirtti.

BARAJ SUYU TAŞTI
Öte yandan, 'da, 3 günde metrekareye 35 kilogram yağış düştü. Bartın- yolu üzerinde bulanan Kirazlık Köprü Barajı'nda su seviyesi, yoğun yağış nedeniyle yükseldi. Barajın gerisinde bulanan 3 ev, tahliye edildi. Aşağıdere, Yukarıdere ve Gökmenoğlu mahallelerine ulaşımın sağlandığı yol ise sular altında kaldı. Köyde yaşayan bir mahalleli, "Sabah kalktığımızda yolumuzun tamamen sular altında kaldığını gördük. Çocuklarımız nasıl okula gidecek, bilemiyoruz" dedi.
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Yağmur hayatı olumsuz etkiledi
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