Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Zehirli kargo paniği! 14 kişi hastanelik oldu

Zehirli kargo paniği! 14 kişi hastanelik oldu

Sivas’ta kargodan koliden çıkan gazdan etkilenen 14 kişi hastaneye kaldırıldı, ekipleri inceleme başlattı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2018 14:24
Zehirli kargo paniği! 14 kişi hastanelik oldu

Edinilen bilgiye göre, 'dan kargo ile tarım ilacı olarak Sivas'a gönderilen bir koli, Gültepe Mahallesindeki şubede nakil sırasında koli hasar gördü. Koliden çevreye beyaz bir sıvı ve gaz yayıldı. Beş kargo çalışanı gazdan etkilenince hastaneye kaldırıldı. Sivas müdürlüğü ekipleri. Sivas Numune Hastanesinde gözlem altına alınan 14 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, bulaşma riskine karşı müşahade altında tutuldukları öğrenildi. Rahatsızlanmaya neden olan sıvının ve çevreye yayılan gazın ne olduğunu anlamak için inceleme başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zehirli kargo paniği! 14 kişi hastanelik oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN