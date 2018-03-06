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'e gidiyoruz' diyerek dolandırıyorlar

'de, ların yeni haksız kazanç yöntemi, Afrin'deki teröristlere yönelik sürdürülen '' nedeniyle milli duyguların yoğunlaştığı bugünlerde, 'e gidiyoruz' yalanıyla para toplamak oldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 09:50
'Askere gidiyoruz' diyerek dolandırıyorlar

ların son haksız kazanç yöntemi, 'e gidiyoruz' yalanıyla harçlık istemek oldu. Kimliği belirsiz kişiler, boyunlarına astıkları Türk bayrağı motifli tülbentle kapı kapı gezerek, lilerden para istiyor. Ellerinde tepsi ile gezen bu kişiler, uğradıklarına önce kolonya ikram edip, güvenlerini kazanmaya çalışıyor. Bir süre sohbet eden dolandırıcılar, maddi durumlarının iyi olmadığını belirtip, 'asker harçlığı' adı altında para topluyor. Dolandırıcılar, ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nce () Afrin'deki terör örgütlerine yönelik '' sürdürülürken, milli duyguların yoğunlaştığı bugünlerde, hastane ve cami önleriyle kalabalık caddelerde gezerek, para toplamaya çalışıyor.

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'Askere gidiyoruz' diyerek dolandırıyorlar
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