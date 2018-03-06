İstanbul
'da şarkıcı Ece Seçkin
'in villasına giren hırsızlardan ikisi yakalanırken ünlü şarkıcı eşyalarını teslim aldı. Olay, geçen perşembe akşamı Büyükçekmece Beykent Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir villada meydana geldi. Şarkıcı Ece Seçkin'in birlikte yaşadığı annesi Lale Seçkin'i darp eden yüzleri kar maskeli 2 şüpheli, ellerini ve ayaklarını bağladıktan sonra 500 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını çalarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra ayılan kadın, iplerinden kurtularak karşı villadaki hizmetçi kadından yardım istedi. Olay yerine gelen polis, güvenlik kameralarını incelemeye alarak, hizmetçi kadının ifadesine başvurdu. Suçunu itiraf eden Gürcistan
uyruklu Noana K. (46) gözaltına alındı. Kadının ifadeleri doğrultusunda Gürcistan uyruklu Levani T. de çalınan ziynet eşyaları ile birlikte ele geçirildi. Dün sabah Emniyet'e gelen şarkıcı Ece Seçkin eşyalarını teslim aldı.