İşadamı evinin önünde öldürüldü

Mersin
'de evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan işadamı yaşamını yitirdi. Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi
'ndeki siteye girdiği sırada iş adamı Mahmut Alaca
'ya, ticari taksiyle gelen bir kişi silahlı saldırı düzenledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mahmut Alaca'nın öldüğünü belirledi. Önceki dönemlerde Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği'nin yönetiminde de yer alan Mahmut Alaca'nın öldürülmesi ile ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, işadamının oğlu E.A.'nın cinayet zanlısı olduğu iddiasıyla yakalanması için çalışma başlattı. Mahmut Alaca'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.