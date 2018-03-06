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’da silahlı döviz bürosu soygunu

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 17:51
İstanbul’da silahlı döviz bürosu soygunu
Olay, Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi Kocamustafapaşa Caddesinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre silahlı bir şahıs cadde üzerinde bulunan döviz bürosunu soydu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çaldığı yüklü miktarda dövizle kaçmaya çalışan soyguncuyu kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Soygun sırasında gözcülük yapan bir şahısın daha olma ihtimalinden şüphelenen polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
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İstanbul’da silahlı döviz bürosu soygunu
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