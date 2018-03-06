İzmir'de polise bıçaklı saldırı: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde kimlik sorgulaması yaptığı sırada bıçaklı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Mehmet Çelik'in cenazesi Valilik önündeki törenin ardından Hacı Neriman Beşer Camisi'ne getirildi. Buradaki törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Şehidin tabutuna sarılan kardeşi Levent Çelik, "Ağabey beni Tunceli'nin dağları, Viranşehir yiyemedi. Seni, İzmir yedi. Vasiyetini yerine getiremedim ağabeyim. Cenazeni Gaziantep'e götüremedim. Üniformanı çok severdin, üniformanı götüreceğim" diyerek feryat etti.

Şehidin babası Ahmet Çelik ise İl Emniyet Müdürü Aşkın'dan polis üniforması istedi. Aşkın'ın talimatıyla bir polis memuru, üniformasının üstünü şehidin babasına verdi. Baba Çelik, geçen hafta Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit düşen askerlerin cenazesine katıldığını belirterek, "Geçen hafta Afrin şehidinin cenazesine katıldım. Şehidi hiç tanımadığım halde cenazeye gittim. Üç gün sonra oğlum şehit oldu. Oradaki şehit 'Oğlunu yanımıza çağırıyoruz' demedi. Oğlum sen ölmedin, içimizdesin" dedi.

İkindi namazının ardından şehit için cenaze namazı kılındı. Namazdan sonra helallik alındı ve şehidin tabutu tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu. Cenazeye katılanlar hep bir ağızdan tekbir getirdi. Şehit polis Mehmet Çelik, Bornova Işıkkent Polis Şehitliği'nde toprağa verildi.





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