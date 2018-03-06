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Kopan kablolarındaki lar paniğe yol açtı

'de sokak içerisinde kopan kabloları larla yandı. Mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşarken sokak içerisindeki bazı evlere bir süre elektrik verilemedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 22:29 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 01:25
Kopan elektrik kablolarındaki patlamalar paniğe yol açtı

Olay, Çağlayan Mahallesi Sahra Sokak üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Sokak içerisindeki kabloları henüz bilinmeyen bir nedenler kısa devre yaparak yanmaya başladı.

Bir süre sonra kopan kablolar yola düştü. Elektrik direğinde ve yere düşen kablolarda şelale ve küçük çaplı lar meydana geldi.
Mahalle sakinleri kısa süreli panik yaşarken durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yere düşen kablolar bir süre daha yolda yanmaya devam etti.

Yanma ve patlama sırasında yoldan geçen kimsenin olmaması nedeniyle herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Olay yerine gelen elektrik ekipleri direklerdeki elektriği kesti. Kopmalar nedeniyle sokak içerisindeki bazı evlere bir süre elektrik verilemedi.

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Kopan elektrik kablolarındaki patlamalar paniğe yol açtı
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