Afrin'deki babaya anlamlı mesaj

Okul yönetimi ile velilerin desteğiyle hazırlanan klip için Türk bayraklarıyla donatılan bahçede toplanan minikler, sınıf arkadaşlarıyla babalarına seslendi.

Minikler hep bir ağızdan "Biz 3 yaşındayız, biz 4 yaşındayız, biz 5 yaşındayız ama anlıyoruz, siz bizim için oradasınız biliyoruz. Biz burada sizin sayenizde güvendeyiz, sizi çok seviyoruz." mesajını okudu.

Miniklerin mesajlarına yer verilen klipte, çocukların babaları için annelerine yazdırdıkları mektuplar ve çizdikleri resimlerine yer verildi. Hazırlanan klip, harekatta görevli babalara ulaştırılmak üzere askeri yetkililere teslim edildi.

Videoda çocukların Türk bayrağı çizmesi, asker üniforması giymesi, sınıf arkadaşlarıyla oynaması, günlük okul yaşamları ve asker selamı vererek babalarına mesaj iletmeleri yer alıyor.

"DOĞUM GÜNÜMDE İNŞALLAH YANIMDA OLURSUN"

5 yaşındaki Tuğdem Işıl Doğru annesine yazdırdığı mektupta Afrin'de görev yapan babasına şöyle seslendi:

"Sevgili babacım, seni çok özledim. Birlikte kantine gitmeyi, televizyon izlemeyi, ödev yapmayı ve tatile gitmeyi çok özledim. Sen evde olsan biz çok mutlu olurduk. Doğum günümde inşallah yanımda olursun. Seninle uyumayı özledim. Seni ve birlikte yaptığımız her şeyi özledik. Annem, ben ve Hasan Basri seni çok özledik. Babam seni çok özledim, gelmeni istiyorum. Biliyorum bizim için oradasın. Seni çok çok seviyorum."

Asker eşi Zekiye Yavaş klibi hazırlayan herkese teşekkür ederek, "Eşim vatanımız ve milletimiz için Afrin'de." dedi.

Anne Bircan Tüzün ise çocukların babaları için anlamlı bir hazırlık yaptığını belirterek, "Bizim çocuklarımız eşlerimizin moralleri için güzel bir çalışma yaptı. Eşlerimize çok güzel bir sürpriz olacak." ifadelerini kullandı.

Konuşurken gözyaşları içinde kalan 5 yaşındaki Azra Tüzün de babasıyla televizyon izlemeyi, okula gitmeyi ve uyumayı çok özlediğine dile getirerek, babasının görevde iyi olmasını diledi.

Okul Müdürü Nuran Özbellek gazetecilere yaptığı açıklamada, Afrin'de görev yapan 9 asker çocuğun babalarına destek olabilmesi için bir klip hazırlamaya karar verdiklerini vurgulayarak, "Askerlerimiz bizler için oradalar. Çocuklarımız babalarının yokluğunu çok hissediyor. Asker eşleri bize 'Onların orada hiçbir maddi desteğe yok. Devletimiz her şeylerini karşılıyor ama manevi desteğe ihtiyacımız var' deyince bu işi organize ettik." dedi.

Özbellek, okul olarak temin ettikleri 2 bin havlunun da cepheye gönderildiğini ifade etti.