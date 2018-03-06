Muğla'da damat dehşeti!

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Muğla- Fethiye karayolu üzerinde, Zeytin Alanı Mahallesi yakınında meydana geldi. Damat Aydın Bozkurt kullandığı 48 P 3262 otomobille, içinde kayınpederi Ahmet Sivrikaya ve eşi Zeynep Bozkurt'un bulunduğu, kayınbiraderi Abdullah Sivrikaya'nın kullandığı 10 PS 383 plakalı otomobilin önünü kesti. Görgü tanıklarının ifadesine göre araçtan pompalı tüfekle inen Bozkurt, ilk olarak ön cama ateş açtı. Ardından kapıyı açan Bozkurt, araçtakilere ateş etti. Ahmet Sivrikaya ve Abdullah Sivrikaya olay yerinde öldü. Zeynep Bozkurt ise ağır yaralandı. Ardından elindeki silahı kendi çenesinin altına dayanan Bozkurt, tetiği çekerek yaşamına son verdi.

BOŞANMA DAVALARI DEVAM EDİYORDU



Olayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yola gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Sivrikaya, Abdullah Sivrikaya ve Aydın Bozkurt'un olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralı kurtulan Zeynep Bozkurt ise ambulansla Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeynep Bozkurt ile Aydın Bozkurt'un boşanma davalarının sürdüğü belirtildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.