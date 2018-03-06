Oğlunu iple boğarak öldüren baba hakkında karar verildi

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Hasan Elmacıoğlu (43) ile eşi Gülsen Elmacıoğlu ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı da müdahil oldu.

Mahkeme heyeti, adli tıp raporunda, eylemin boğma sonucu öldürme şeklinde gerçekleştirildiğinin belirtildiğini bildirdi.

Savcının mütalaasında, sanığın "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etmesi üzerine mahkeme heyeti tarafından söz verilen Hasan Elmacıoğlu, oğlunun davranışlarından dolayı mahallelinin üzerinde baskı kurduğunu öne sürdü.

Çok uyarmasına rağmen insanların oğlunun hastalığını anlamadığını savunan Elmacıoğlu, "Hiperaktif olduğunu insanlara anlatamadım. Hastaneye götürdüm, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne götürdüm. Yaşı küçük dediler, en iyisi ev dediler. İlaç verip uyutuyorduk. İstemeden çevresine zarar veriyordu. Olay günü bir anda kendimi kaybettim. Pişmanım." diye konuştu.

EŞİNDEN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Gülsen Elmacıoğlu da eşinin olayı istemeden gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Bir anlık cinnet, sinir krizi sonucu eylemi gerçekleştirdi. Şikayetçi değilim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

'ÇEVREYE ZARAR VERMESİN DİYE..'

İşçi emeklisi bedensel engelli Hasan Elmacıoğlu (43), merkez Melikgazi ilçesi Kıranardı Fatih Mahallesi'ndeki evinde 12 Kasım 2017'de hiperaktif olduğu, aile bireyleri ve mahalle sakinlerine zaman zaman rahatsızlık verdiği gerekçesiyle 13 yaşındaki oğlunu iple boğarak öldürmüştü. Elmacıoğlu, daha sonra intihar girişiminde bulunmuştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, evin avlusunda bulunan kamyonetin kasasındaki çocuğun yaşamını yitirdiğini belirleyip, babaya müdahale etmişti.

Gözaltına alınan Elmacıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.