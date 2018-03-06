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'da aldatılan dehşet saçtı!

’da kocasını başka bir la yatakta yakaladığı iddia edilen kadın, sinirlenip kavga edince 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 12:11 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 13:03
Ordu'da aldatılan kadın dehşet saçtı!

Şahincili Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre P.K. (33), kocası M.K.'yı (34) evde yabancı uyruklu bir la yakaladı. Yine iddiaya göre sinir krizi geçiren P.K., kocası ve diğer kadına saldırdı. Bu sırada olay yerine gelen komşu M.K. (23), kavgayı ayırmak için içeri girdi. Çıkan arbedede camların kırılması sonucu, koca M.K. ve komşu M.K. vücudunun çeşitli bölgelerinden hafif şekilde yaralandı.

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, olaya müdahale ederek tarafları ayırdı. Yaralılar ise olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

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Ordu'da aldatılan kadın dehşet saçtı!
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