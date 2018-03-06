Orman Bölge Müdürlüğü'nden türf mantarı uyarısı

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Şube Müdürü Hüseyin Hilesiz, orman ürünlerinden ne şekilde faydalanılacağının mevzuatla disiplin altına alındığını belirterek, "Bunu (trüf mantarı) toplamak isteyen vatandaşlarımızın, öncelikle yerel orman işletme müdürlüğüne müracaat ederek izin almaları gerekir." dedi.

Hilesiz, Sarıyer'deki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, trüf mantarının diğer mantarlardan farklı olarak bütün gelişim safhalarını yer altında tamamladığını, olgunlaştığında topraktan çevreye eşsiz bir koku yaymaya başladığını ve hayvanların bu kokuyu alarak trüf mantarlarını bulduğunu söyledi.

10 BİN CİVARINDA TÜRÜ VAR

Mantar-bitki-hayvan arasında bir döngü ve dengenin söz konusu olduğunu belirten Hilesiz, "Bizlerin bu döngünün korunması ve devamlılığının sağlanması için gelecek nesiller adına sorumluluğumuzun bilincinde olmamız gerekir. Biz de bu bilinç ışığında çalışmalarımızı yürütmeye devam etmekteyiz. Dünyada 10 bin civarında trüf mantarı türü olduğu tahmin edilmektedir.

ÖZEL YERLERDE YETİŞİYOR

Ülkemizde kaç trüf türü bulunduğu ise henüz tam olarak bilinmiyor ancak çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Ancak trüf mantarlarının asit olmayan nötr yani Ph değeri 7-8 olan topraklarda ve meşe, fındık, çam, sedir, gürgen, huş ve kayın gibi ağaçlarla mikoriza oluşturduğunu bilmekteyiz. Trüf mantarını bu ağaçların bulunduğu yerlerde aramalıyız." ifadelerini kullandı.

Hilesiz, İstanbul Bölge Müdürlüğü'ne bağlı alanlarda ve özellikle Trakya'da trüf mantarının bolca bulunduğu ormanlar olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Orman Genel Müdürlüğümüzce trüf üretim ormanları oluşturularak orman köylüsüne yeni bir gelir kapısı açılması, oluşacak bilgi ve deneyimlerimizin trüf bahçesi kurmak isteyen yatırımcılara aktarmak maksadıyla Trüf Ormanı Eylem Planı (2014-2018) hazırlanmıştır. Bu kapsamda Bölge Müdürlüğümüz sınırlarında İstanbul ve Kırklareli illerinde birer adet trüf bahçesi kuruldu. Gen kaynaklarının korunması maksadıyla doğal trüf bahçelerinin tespiti yapılmıştır. Trüf tadı, kokusu ve benzersiz aromasından dolayı çok eski zamanlardan beri insanlar tarafından bilinen ve sofrada yeri ayrıcalıklı olan bir mantardır. Dünyada doğal ormanlardan toplanan trüf miktarı her geçen gün azalmasına karşılık talebin her geçen gün artmasından dolayı fiyatları oldukça yükselmektedir. Bu nedenle trüf fiyatları türüne göre kilosu 250 ile 3 bin avro arasında değişmektedir. Dünyada ekonomik değer bakımından önemli 5 tür trüf vardır. Bunlar Tuber magnatum, Tuber melanasporum, Tuber aestivum (sinonim Tuber uncinatum), Tuber brumale ve Tuber borchii."

"AŞIRI, DENETİMSİZ VE BİLİNÇSİZ TOPLANMASI, SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ZORLAŞTIRIYOR"

Trüf mantarlarının orman alanlarından aşırı, denetimsiz ve bilinçsiz şekilde toplanması nedeniyle bundan sürdürülebilir şekilde faydalanmanın zorlaşacağını aktaran Hilesiz, "Bizim mevzuatımızda orman ürünlerinden ne şekilde faydalanma sağlanacağı disiplin altına alınmıştır. Bunu (trüf mantarı) toplamak isteyen vatandaşlarımızın öncelikle yerel orman işletme müdürlüğüne müracaat ederek izin almaları gerekir. Buradan aldıkları izin belgesiyle trüf mantarını topladıklarında miktarı tespit edilmeli, bedeli yatırılarak mutlaka taşıma belgesi almalıdırlar. Bu belge olmadan trüf mantarı bulunduranlar, yasalara aykırı davranış içinde olurlar. Bu nedenle bu kimseler cezalandırılır." değerlendirmesinde bulundu.

TURİZMCİLERDEN MANTAR TURLARI

İzinsiz trüf mantarı toplayanlara ceza kesme yetkisine sahip olmadıklarını ifade eden Hilesiz, ancak tutanak tutarak ilgili savcılığa ilettiklerini de sözlerine ekledi.