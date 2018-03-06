Taksi doğalgaz kutusuna çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

Kaza dün Bağcılar İnönü Mahallesi 369. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TAF 61 plakalı İlyas Sarı yönetimindeki taksi, sokak içerisinde ilerlerken aniden önüne çıkan 34 HBV 97 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi sürücüsü bir apartman önünde bulunan doğalgaz kutusuna çarptı. Çarpmanın şiddetiyle apartmana doğalgaz akışını sağlayan ana boru patladı. Çevreye yayılan gaz kokusu mahalle sakinlerini sokağa dökerken, iki kişi yayılan gazdan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Sokağa şerit çekerek çevrede güvenlik önlemleri alan polisler, sağlık, doğalgaz ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İGDAŞ ekibi mahallenin doğalgazını keserek patlayan boruya müdahale etti. Çevreye yayılan gazdan etkilenen 2 kişi ambulans içerisinde ayakta tedavi edildi. Gazdan etkilenen iki kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

'YA ÇOCUKLAR ORADA OLSAYDI?'

Çevreye yayılan doğalgaz nedeniyle panik yaşayan bazı vatandaşlar, yaklaşık 2 saat sonra evlerine çekildi. Apartmanda oturan Ömer Yeşilyurt, " İşteydim, telefon geldi. Görüyorsun hali. Taksi binaya girmiş doğalgaz borusunu patlatmış. Ya çocuklar orada olsaydı ne olacaktı? Çocukları binanın çatısından aldım diğer binanın merdivenlerinden indirdim " dedi.

'PANİK, KORKU, HEYECAN VAR TABİİ'

Doğalgaz kutusuna çarpan taksi şoförü İlyas Sarı ise; " Yokuştan aşağı inerken diğer araçla kaza sonucu doğalgaz borusuna vurmuş olduk. Biraz panik, korku, heyecan var tabii kazanın etkisiyle. İGDAŞ ekipleri geldi olaya müdahale ettiler. Şuan için bir sıkıntı yok çok şükür. " şeklinde konuştu.