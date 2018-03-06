Tarihi hamamlar yeniden hayat bulacak

Aydın'ın Buharkent ilçesinde tarihi hamamların bulunduğu bölgenin yeniden canlandırılması için girişimler devam ediyor.

Buharkent Ortakçı Mahallesi Hamamderesi mevkiinde Roma dönemine ait kalıntıların bulunduğu bölgede, geçmişi 1600'lü yıllara dayanan tarihi hamamların ve şifalı kaplıca suyunun bulunduğu alanın projelendirilerek yeniden hayata kazandırılması planlanıyor.

HAMAMLARIN GEÇMİŞİ OSMANLI DÖNEMİNE DAYANIYOR

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in de incelemede bulunduğu tarihi hamamların bulunduğu alanın projelendirilerek termal tesis yapılması için girişimde bulunduklarını belirten Ortakçı Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Dinç, "Bu bölgenin geçmişi Osmanlı dönemine kadar dayanıyor. 1975 yılına kadar faal olarak işletiliyor. Daha sonra burası günümüze kadar atıl vaziyette kaldı. Şimdi bu bölgede Buharkent Belediye Başkanımız ile beraber termal tesis üzerine bir çalışma yapıyoruz. İnşallah bu hazırladığımız projeyi onaylatıp, burayı faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Zaten şu an 52 derecede sıcak suyumuz akar vaziyette. Bu suyu içme suyu olarak ta kullanıyoruz, şifalı suyumuz içilebilir durumda. Yani suyumuz hem kaplıcada tedavi amaçlı kullanılabiliyor, hem de içilebiliyor" dedi.

HAMAMLARIN OSMANLI'DA DÖNEMİN VALİSİ KAMİL PAŞA TARAFINDAN YAPTIRILDIĞI RİVAYET EDİLİYOR

Ortakçı Mahallesi Hamamderesi bölgesindeki tarihi hamamlar bölgesinin defineciler tarafından kazılarak tahrip edildiğini ifade eden vatandaşlar, burada bulunan tarihi hamamın Osmanlı dönemi Valilerinden Kamil Paşa tarafından yaptırıldığının rivayet edildiğini belirtti. İzmir Valisi Kamil Paşa'nın cilt hastalığı yaşayan oğlunu tedavi amaçlı bu bölgeye gönderdiği, şifalı kaplıca suyu ile oğlunun hastalığının iyileşmesinin ardından buradaki hamamı yaptırarak bölge halkının hizmetine sunduğu rivayet ediliyor.