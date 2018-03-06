Yaşlı kadını öldüren kişi köylü çıktı!

İstanbul Ayvansaray'da kolundaki bilezikler için sırtından 7 kere bıçaklanarak öldürülen Hüsniye Kaya'nın katil zanlısı Bilal A.(35) polis tarafından gözaltına alındı. Öldürülen kadının kocasının köylüsü olduğu öğrenilen şüphelinin evinde yapılan aramada kömürlüğe saklanmış bir miktar para ile 50 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Poliste "susma" hakkını kullanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürmek ve nitelikli yağma suçlamasıyla tutuklandı.