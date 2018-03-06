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Yaşlı kadını öldüren kişi köylü çıktı!

Ayvansaray'da bilezikleri yüzünden bıçaklanarak öldürülen yaşlı kadını öldüren kocasının köylüsü olduğu ortaya çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2018 15:49 Güncelleme Tarihi: 6.3.2018 16:02
Yaşlı kadını öldüren kişi köylü çıktı!

Ayvansaray'da kolundaki bilezikler için sırtından 7 kere bıçaklanarak öldürülen Hüsniye Kaya'nın katil zanlısı Bilal A.(35) polis tarafından gözaltına alındı. Öldürülen kadının kocasının köylüsü olduğu öğrenilen şüphelinin evinde yapılan aramada kömürlüğe saklanmış bir miktar para ile 50 adet kuru sıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Poliste "susma" hakkını kullanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tasarlayarak ve canavarca hisle adam öldürmek ve nitelikli yağma suçlamasıyla tutuklandı.

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Yaşlı kadını öldüren kişi köylü çıktı!
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