150 saniyede 350 bin TL çaldı

İstanbul, Fatih Kocamustafapaşa'da bulunan döviz bürosu ve kuyumcu hizmeti veren bir işletmede silahlı soygun yaşandı. Dün 15.30'da müşteri kılığında kuyumcuya giren bir kişi çalışanlara "50 bin dolarım var, ne kadar altın alabilirim" diye sordu. Sonra da parası kadar altın isteyerek yanında getirdiği çantasını çıkardı. Çalışanlar mücevherleri çıkarıp masaya koyunca da şüpheli belindeki silahı çekerek personeli önce rehin aldı, ardından da masadaki altınları yanında getirdiği çantasına koyarak kaçmaya başladı. Çalışanların şüphelinin arkasından koşarak caddede "Hırsız bu, yakalayın" diye bağırması üzerine çevredeki esnaf ve polis peşine takıldı. Kısa sürede yakalanan şüpheli etkisiz hale getirildi. Silahı ile mücevher dolu çantası ise polis kontrolüne alındı. Yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelinin soygunu 150 saniyede gerçekleştirdiği, sonrasında kaçmaya çalışırken ise yine saniyeler içinde yakalandığı öğrenildi. Soyguncunun çantasından çıkan mücevherlerin değerinin en az 350 bin lira olduğu ifade edildi.

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