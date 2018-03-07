Asker kaçağı suç makinesi polisi şehit etti

İzmir'in Bornova ilçesinde yoklama kaçağı olduğu belirtilen 21 yaşındaki Serhat Ceylan, GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgusu yapmak isteyen 2 polis memurunu bıçakladı. Polislerden Mehmet Çelik olay yerinde şehit olurken, Osman Çoban ise yaralandı.

ŞAH DAMARINA İSABET ETTİ

Bornova'da devriye gezen asayiş ekipleri, dün sabaha karşı 04.15 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki 7055. Sokak'ta yürüyen Serhat Ceylan'ı şüpheli bulunca araçla önünü keserek durdurdu. Polislerin kimlik sorduğu Ceylan, "Kimliğim ve ehliyetim yanımda yok. TC kimlik numarasını söyleyebilirim" dedi. Verdiği numaradan GBT sorgusu yapan polisler, Ceylan'ın herhangi bir suçtan aranmadığını ancak asker ve yoklama kaçağı olduğunu gördü. Polisler bunun üzerine şüpheliye asker kaçağı olduğu için form doldurmaları gerektiğini, ardından da serbest bırakacaklarını söyledi. Polislerden Osman Çoban, form almak için ekip otosuna gittiği sırada üzerindeki bıçağı çıkaran Ceylan, tek kalan diğer polis Mehmet Çelik'e (47) saldırdı. Şüpheliyle arkadaşının boğuştuğunu gören Osman Çoban hemen yardıma koştu. Ancak şüpheli, Çoban'a da bıçakla saldırdı. Bunun üzerine tabancasını çeken Çoban, 3 el ateş ederek şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Ancak bıçak şah damarına isabet eden polis Mehmet Çelik, kan kaybından şehit oldu. Yaralanan polis Osman Çoban Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırgan ise ilk müdahalesinin ardından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Küçük yaşlardan beri uyuşturucu kullanan, "hırsızlık", "adam yaralama", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" başta olmak üzere 13 suçtan sabıka kaydı bulunan Serhat Ceylan'ın, olay anında da uyuşturucunun etkisinde olabileceği tahmin ediliyor.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve 2 çocuk babası şehit polis Mehmet Çelik'in 10 yıldır Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipler Amirliği'nde görev yaptığı öğrenildi. İzmir Adli Tıp Kurumu önüne gelen eşi Aysun Çelik ise gözyaşlarına boğuldu. Otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan şehit Çelik'in cenazesi İzmir Valiliği önünde düzenlenen törenden sonra toprağa verildi.