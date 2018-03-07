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Bu kez kızı düştü

MEHMET YILDIRIM
MEHMET YILDIRIM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018
Bu kez kızı düştü
'da doğum günü olan 1 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte tarihi Şanlıurfa Kalesi'ne çıkan , fotoğraf çektirmek isterken ayağının kayması sonucu düşerek hayatını kaybetmişti. Talihsiz adamın düşme anı cep telefonu kamerasına yansımıştı. Halil Dağ'ın 16 yaşındaki kızı Songül Dağ da babasının düştüğü yeri görmek isterken kaleden düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanarak aşağı düşen genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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Bu kez kızı düştü
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