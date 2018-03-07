Bu kez kızı düştü

Şanlıurfa
'da doğum günü olan 1 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte tarihi Şanlıurfa Kalesi'ne çıkan Halil Dağ
, fotoğraf çektirmek isterken ayağının kayması sonucu düşerek hayatını kaybetmişti. Talihsiz adamın düşme anı cep telefonu kamerasına yansımıştı. Halil Dağ'ın 16 yaşındaki kızı Songül Dağ da babasının düştüğü yeri görmek isterken kaleden düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanarak aşağı düşen genç kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.