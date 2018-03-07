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Bu köprüyü bilerek sallamanın cezası 109 lira!

'in Avanos ilçesinde '' adıyla da bilinen 45 yıllık yü sallayanlara, zabıta tarafından 109 lira para cezası uygulanıyor. Cezanın uygulanma gerekçesi ise 'na dayandırılıyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018 11:52 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 12:46
Bu köprüyü bilerek sallamanın cezası 109 lira!

Avanos ilçesinde Kızılırmak üzerinde kurulu, tahta ve çelik halatla direklerden yapılma, 45 yıllık , yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor. Bahçelievler ile ilçe çarşısını birbirine bağlayan, yayaların kullandığı 2.5 metre eninde, 180 metre uzunluğundaki asma köprü, bölgede '' olarak biliniyor. Geçişler sırasında esneyen ya da sallanan köprü, yayalara korku ve heyecanı bir arada yaşatıyor. Ancak, muziplik yapıp, köprüyü sallayan ya da zıplayan kişilere ise belediye tarafından Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası kesiliyor.

'KABAHATLAR KANUNU UYARINCA...'

Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce, köprünün 1973'ten beri hizmet verdiğini söyleyerek, ''Köprümüz iki kez onarım görüp, çelik halatlarla, çelik direklerle sağlamlaştırıldı. 180 metrelik köprü, geçişler sırasında sallandığı için halk arasında 'Sallanan köprü' olarak biliniyor. Kızılırmak üzerindeki bu köprümüzden geçişler sırasında bazı gençler muziplik olsun diye zıplayıp, sıçrayarak köprüyü daha sallantılı hale getiriyor. Böyle yapanlara, belediye zabıtamız tarafından Kabahatler Kanunu uyarınca 109 lira para cezası kesiyoruz. Köprü üzerinde selfie çekenler, bunları sosyal medyada paylaştıkça, köprünün ünü daha da artıyor. Ayrıca, gelin ve damatlar için de düğün fotoğrafı açısından köprü, güzel bir görsellik sunuyor'' dedi.

Köprünün Bahçelievler ve 4 mahalleye açılan çarşı arasında yaya ulaşımında önemli rol oynadığına dikkat çeken Başkan İnce, ''Köprümüzü ben Romanya'nın Budapeşte kentindeki Buda ve Peşte olmak üzere iki yakasını birleştiren köprülere benzetiyorum'' diye konuştu.

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Bu köprüyü bilerek sallamanın cezası 109 lira!
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