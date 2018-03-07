Damadın cinneti: 3 ölü

Muğla
'nın Köyceğiz ilçesinde Aydın Bozkurt
(37), eşi Zeynep Bozkurt
'un boşanma davası açması üzerine katliam yaptı. Köyceğiz Adliyesi'nde dün çiftin boşanma davası görüldü. Mahkeme çıkışı Aydın Bozkurt otomobiliyle içinde eşi, kayınpederi ve kayınbiraderinin bulunduğu aracın önünü kesti. Yanında getirdiği pompalı tüfekle kayınpederi Ahmet Sivrikaya
(68), lise öğrencisi kayınbiraderi Abdullah Sivrikaya (18) ve eşi Zeynep Bozkurt'u vurup, aynı silahla intihar etti. Aydın Bozkurt, Ahmet Sivrikaya ve Abdullah Sivrikaya olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan Zeynep Bozkurt Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Köyceğiz Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.