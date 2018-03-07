Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Devrilen market tabelası, üniversiteli Gülay'ın üzerine düştü

Devrilen market tabelası, üniversiteli Gülay'ın üzerine düştü

'de, nedeniyle devrilen 6 metrelik market tabelası, üniversite öğrencisi Gülay Başargan'ın (22) üzerine düştü. Başından yaralanan Başargan, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018 17:40 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 17:42
Devrilen market tabelası, üniversiteli Gülay'ın üzerine düştü

Olay, öğle saatlerinde, Yenibağlar Mahallesi Martı Sokak'ta meydana geldi. Marketin önündeki tabela, dan devrilerek, yolda yürüyen Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülay Başargan'ın üzerine düştü. Tabelanın altında kalarak, başından yaralanan Başargan için çevredekiler, sağlık ekibi çağırdı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri, üniversiteli Başargan'ı ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Gülay Başargan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

METEOROLOJİ YETKİLİLERİNDEN UYARI

Öte yandan 3'üncü Bölge Müdürlüğü yetkililerince yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir'de güney ve güneybatı yönlerinden esen rüzgarın, saatte 40- 80 kilometre hıza ulaşacağı belirtildi. Eskişehirlilerden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ile doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları istendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Devrilen market tabelası, üniversiteli Gülay'ın üzerine düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN