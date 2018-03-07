Dizi oyuncusunun ani ölümü üzdü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan ve birçok dizide rol alan 35 yaşındaki oyuncu Harun Kandemir evinde yemek yediği sırada fenalaştı. Aniden yere yığılan genç oyuncu hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. İki metre uzunluğundaki boyuyla dikkat çeken Kandemir'in ölümü sevenlerini yasa boğdu. Üzücü olay önceki akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Büyük bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan ve aynı zamanda "Kurtlar Vadisi," "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz," "Filinta" ve son olarak "Çukur" dizilerinde usta oyuncularla birlikte rol alan Harun Kandemir (35), ailesiyle akşam yemeği yediği sırada aniden fenalaştı. Kandemir boğazını tutarak yere yığıldı. Ailesi, 112 Acil Servis'i arayıp, Kandemir'in boğazına yediği lokmanın kaçtığı yönünde ihbarda bulundu. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Kandemir'e müdahale etti. Ancak talihsiz genç ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Bekâr olduğu öğrenilen Kandemir'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İki metrelik boyu ile dikkat çeken Kandemir'in boğazına lokma kaçtığı ve nefessiz kalarak mı öldüğü yoksa kalp krizi mi geçirdiği otopsi sonucunda belli olacak. Genç oyuncunun son günlerde arkadaşlarına kendisini iyi hissetmediğini söylediği öğrenildi. Kandemir'in cenazesi Çerkezköy Osmanlı Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

FIRAT KESKİNKILIÇ