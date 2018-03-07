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Evini kurşunladığı kişi tarafından öldürüldü

'nin Pamukkale ilçesinde  (40), iddiaya göre, daha önce evini kurşunladığı Arif D. (34) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018 17:29
Evini kurşunladığı kişi tarafından öldürüldü

Olay, bugün saat 03.00 sıralarında, Sevindik Mahallesi'nde meydana geldi. Arif D. iddiaya göre, daha önce evini av tüfeğiyle kurşunlayan 'in evine gitti. Arif D. ile Ateş arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Mehmet Ateş, kavga sırasında av tüfeğiyle ateş ederek Arif D.'yi omzundan yaraladı. Yaralanan Arif D. de otomobilinden aldığı bıçakla Ateş'e saldırdı. Yüzünden ve karnından bıçaklanan Mehmet Ateş, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

POLİS, OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ateş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralı Arif D. ise polis eşliğinde ambulansla 'ne kaldırıldı. Polisin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Mehmet Ateş'in cesedi, otopsi için Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Polis yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Evini kurşunladığı kişi tarafından öldürüldü
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