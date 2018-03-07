Hüsniye ninenin katili tanıdık çıktı

İstanbul Fatih'te 23 Şubat'ta cuma namazından dönen Hasan Kaya 80 yaşındaki eşi Hüsniye Kaya'yı kanlar içinde buldu. 7 yerinden bıçaklandığı ve 7 bileziğinin çalındığı anlaşılan yaşlı kadın hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma başlatan polis ekipleri kamera görüntülerinden Bilal A.'nın eşkalini tespit etti. Evli ve 2 çocuk babası Bilal A.'nın yaşlı kadının hemşehrisi olduğu ve eşiyle daha önce de gelerek misafir olduğu öğrenildi. Zanlının cinayetin ardından bilezikleri satarak Ankara'ya eğlenmeye gittiği de belirlendi. Bilal A. Gaziosmanpaşa'daki evinde kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık ve gasp suçlarından sabıka kaydı bulunan Bilal A.'nın ilk ifadesinde "Teyze iyi insandı. Seviyordum" dediği öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen
zanlı tutuklandı.