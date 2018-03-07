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'da 5,4 büyüklüğünde

'ın güneydoğusunda yer alan Kirman eyaletine bağlı Kehnuc kentinde 5,4 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018 19:17 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 19:17
İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem

'ın güneydoğusunda yer alan Kirman eyaletine bağlı Kehnuc kentinde 5,4 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kehnuc kenti olan deprem yerel saatle 18.16'da meydana geldi. Depremin yerin 28 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Yine aynı kentte 4 dakika sonra yerin 23 kilometre derinliğinde 4,9 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair ise henüz açıklama yapılmadı.

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İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem
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