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'da çıktı: 1 kişi öldü

Ferhatpaşa Caddesi üzerinde iki grup arasında çıkan da 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018 14:07 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 16:25
İstanbul'da silahlı kavga çıktı: 1 kişi öldü

'da güpegündüz akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 'de hayvan otlatma nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

TARTIŞMA KISA SÜREDE KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Ferhatpaşa Caddesi'ndeki olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir arsada hayvanlarını otlatan Emrah Çetin ile bu arsayı satın almak isteyen kişi arasında tartışma çıktı. Çetin arsada hayvanları otlatmasını istemeyen kişiye tepki gösterdi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İsmi öğrenilemeyen kişi silahını çekerek Emrah Çetin ve yanındaki kişiyi vurdu. Çetin olay yerinde hayatını kaybederken yaralı 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Ölen kişinin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Olay yeri ve savcının incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürerken kaçan saldırgan aranıyor.

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İstanbul'da silahlı kavga çıktı: 1 kişi öldü
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