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‘Kadına şiddet sanığını savunamam’

Giriş Tarihi: 7.3.2018
‘Kadına şiddet sanığını savunamam’

Taksim'de eğlence dönüşü 25 yaşındaki F.H.E'nin metruk binada ya uğramasına dair biri tutuklu diğeri firari 2 sanığın yargılaması sürdü. İstanbul 5. 'nde, şüphelilerden Engin Kayıran'ın, 'nitelikli cinsel saldırı, silahla yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak'tan 27 yıla, diğer şüpheli Dursun Aydemir'in ise 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak'tan 25 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı davada dün, baronun atadığı avukat çekildi. Avukat Deniz Kepenek, "Bana davanın cinsel istismar davası olduğu söylenmedi. Bir kadın olarak cinsel istismar ve kadına şiddet davalarında sanık tarafın avukatlığını yapmıyorum" dedi. Mahkeme, sanığa yeni bir avukat atanması için duruşmayı erteledi.

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‘Kadına şiddet sanığını savunamam’
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