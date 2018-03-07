Kütahya'da cinayet

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Arpalık Caddesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen Mehmet Osman Ceylantekin'in dairesinden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Polis ve sağlık ekipleri, 3 gün önce karnından bıçaklandığı belirlenen yaşlı adamı evinde ölü buldu.

Olayın ardından soruşturma başlatan güvenlik güçleri, aynı apartmanda yaşayan Derya A. (24) ile erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Mustafa G'yi (26) gözaltına aldı.

Mustafa G, emniyetteki ifadesinde, Ceylantekin'in, aynı apartmanda oturan kız arkadaşı Derya A'ya sarkıntılık yaptığını iddia ettiği, gözünü korkutmak için ellerini ve ayaklarını bağladıkları yaşlı adamı, bir anlık öfkeyle bıçakladıklarını söylediği öğrenildi.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.