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'da fuhuş operasyonu!

İzmir’den ’ya taksiyle gelerek fuhuş yaptıkları tespit edilen 14 yabancı uyruklu kadın ile fuhşa yer temin eden 8 erkek İzmir ve Manisa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınarak Manisa’ya getirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlardan biri fotoğraflarını çeken gazeteciye Türkçe küfürler savurdu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.3.2018 15:41 Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 15:46
Manisa'da fuhuş operasyonu!

İzmir'den 'ya taksiyle gelerek fuhuş yaptıkları tespit edilen 14 yabancı uyruklu kadın ile fuhşa yer temin eden 8 erkek İzmir ve Manisa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınarak Manisa'ya getirildi.

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Manisa'da fuhuş operasyonu!
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