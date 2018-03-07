Manisa'da fuhuş operasyonu!

İzmir’den Manisa’ya taksiyle gelerek fuhuş yaptıkları tespit edilen 14 yabancı uyruklu kadın ile fuhşa yer temin eden 8 erkek İzmir ve Manisa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınarak Manisa’ya getirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlardan biri fotoğraflarını çeken gazeteciye Türkçe küfürler savurdu.
Giriş Tarihi: 7.3.2018 15:41Güncelleme Tarihi: 7.3.2018 15:46
İzmir'den Manisa'ya taksiyle gelerek fuhuş yaptıkları tespit edilen 14 yabancı uyruklu kadın ile fuhşa yer temin eden 8 erkek İzmir ve Manisa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınarak Manisa'ya getirildi.